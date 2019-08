Rob (55) zoekt nier via Facebook: "Wil mijn leven weer terug"

HEEMSKERK - Rob van der Raaf (55) ligt er iedere nacht wel wakker van. Zijn donornier uit 2010 is door een infectie ernstig verslechterd. Via een oproep op Facebook hoopt hij nu op een wonder. "Met een nieuwe donornier hoop ik mijn leven weer terug te krijgen."

Van der Raaf werkt al 34 jaar voor Tata Steel, maar kan dat nog maar deels doen vanwege de nierfunctie die is terug gelopen naar 8 procent. In plaats daarvan zit hij zeker drie dagen per week in Beverwijk aangesloten aan het dialyseapparaat. "Ik ben hier nog veel te jong voor", vertelt hij aan NH Nieuws. "Ik wil weer genieten; met mijn vrouw en natuurlijk weer voltijds op de staalfabriek. Dat is wat ik het liefste doen", aldus de Heemskerker.

Afgelopen zondag plaatste hij daarom een emotionele oproep om een nieuwe donornier te vinden. Zijn bericht is al bijna 300 keer gedeeld. "Dat raakt me ook ontzettend, al die steun. En het zou fantastisch zijn als het zou lukken. Maar dan moet er ook nog een medische match zijn natuurlijk, want dezelfde bloedgroep (O positief) is van belang."

Nierstichting

Nierstichting Nederland laat aan NH Nieuws weten dat de wachttijd op een donor kan oplopen naar 3 tot 5 jaar. Ze snappen de oproep van Rob op Facebook, vertelt een woordvoerster. "Er overlijden jaarlijks 150 mensen die op een donorwachtlijst staan. Maar we waarschuwen ook voor mensen die er misbruik van willen maken door er bijvoorbeeld veel geld voor te vragen. En het is ook mentaal geen makkelijke route, je moet met alle aandacht wel stevig in je schoenen staan."

Voor meer informatie is Rob van der Raaf is te bereiken via zijn mailadres: rvdraaf88@hotmail.com.