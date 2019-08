Boosheid over voorbarige (en dus illegale) start bouw filiaal McDonald's langs A1

MUIDEN - De bouw van het McDonald's-filiaal langs de A1 bij Muiden is begonnen, maar volgens bewoners zijn daarbij illegale werkzaamheden verricht en had de gemeente Gooise Meren de vergunning nog niet mogen afgeven.

"We waren verbijsterd dat er maandag ineens geheid werd", vertelt Albert Adams die vanuit zijn achtertuin zicht heeft op de werkzaamheden op parkeerplaats De Hackelaar. Langs de A1 komt een groot filiaal van fastfoodketen McDonalds en La Place, maar er was nog geen vergunning voor verstrekt en dus waren de werkzaamheden illegaal.

Dat gebeurde eerder ook al, toen er in juli graafwerkzaamheden waren op het terrein. Toen heeft de gemeente Gooise Meren een bouwstop opgelegd. Het voorbarige gehei werd door de vingers gezien omdat de vergunning er een dag later wel lag én uit een mail van de gemeente aan Adams blijkt dat er destijds te weinig capaciteit op de afdeling handhaving was.



Pikken wij niet

Toch is wethouder Jorrit Eijbersen wel kritisch over de te vroeg gestarte bouwwerkzaamheden. "Ik baal er ongelofelijk van dat de aannemer is begonnen met graven en heien voordat er een vergunning was. Ik heb ook geregeld dat er een afspraak met de aannemer komt om hem persoonlijk te vertellen dat ik hier niet van gediend ben. Zo ga je niet met elkaar om. Dit pikken wij niet."



Muider Adams vindt de handelswijze van de gemeente 'stuitend'. Dat er überhaupt al een bouwvergunning is afgegeven voor een groot filiaal van de McDonald's langs de A1, is voor hem onbegrijpelijk. De eigen regels van de gemeenten schrijven namelijk volgens hem voor dat het zicht op het bedrijventerrein eerst door bomen en planten moet worden afgeschermd.

In het verleden stond er een rij grote bomen die het zicht wegnam, maar dat groen is om onbekende reden gekapt. Adams wil het liefst dat die situatie wordt hersteld. "We praten er al drie jaar over met de gemeente, maar nog zonder succes. Volgens het bestemmingsplan moet die afscheiding eerst worden gerealiseerd voordat er gebouwd mag worden. Toch is nu de vergunning afgegeven."

Er is inmiddels wel een wal met lage struikjes van een meter hoog aangelegd en er komt er nog een rij knotwilgen, maar die nemen het zicht vanaf de parkeerplaats richting het dorp niet weg.

Juridische stappen

Wethouder Eijbersen is van mening dat er geen probleem is en de gemeente keurig voldoet aan de eigen regels. "De vergunning is getoetst aan het bestemmingsplan en daaruit blijkt dat aab alle voorwaarden is voldaan." Wel heeft hij er begrip voor dat de Muiers een zo goed mogelijk oplossing wil. Hij hoopt dat een gesprek over de beplanting komende maandag tussen bezorgde Muiers, grondeigenaar Rijkswaterstaat en de gemeente voor een oplossing zorgt.



Adams denkt ondertussen al wel aan juridische stappen om de bouw eventueel tijdelijk stil te laten leggen, totdat er een betere oplossing is. Maar of het ooit weer hetzelfde wordt? "Hoe het ook wordt, het gevolg is dat we in de winter uitkijken op een parkeerplaats met vrachtwagens en in volle glorie op een filiaal van McDonald's van 30 bij 60 meter breed en bijna 10 meter hoog, terwijl je je in een polderlandschap wilt wanen."