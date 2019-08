Eindelijk oplossing voor geterroriseerd gezin, buurt nog altijd aangedaan

HOORN - Hoewel de woning aan de Van Beijerenstraat in Hoorn er nog gehavend bij staat, is er voor het geteisterde gezin een oplossing gevonden. Dat laat burgemeester Jan Nieuwenburg weten. Het jonge gezin zat ondergedoken bij familie, omdat ze in juli meerdere malen slachtoffer waren van bedreigingen. In de straat is de schade nog steeds zichtbaar en voelbaar.

Toen op 12 juli de auto van vader Ayoub (26) en zijn gezin in brand werd gestoken, werd het van kwaad tot erger. In een week tijd werd vervolgens de woning met stenen bekogeld, brandde de schuur van de bovenbuurman volledig uit en werden ook zijn ruiten met stenen ingegooid.

Het gezin van Ayoub verliet de woning en duikte onder bij familie. De Horinees had toen al een vermoeden wie het op hem gemunt zou hebben: op werk zou hij melding gedaan hebben van een situatie die niet in de haak was. Een man zou hem al maanden bedreigen en uit zijn geweest op wraak.

Langetermijn oplossing

"Het is een hele nare situatie wanneer je je zo bedreigd voelt en dan het is fijn voor het jonge gezin dat er nu een oplossing ligt om weer verder te kunnen", aldus burgemeester Nieuwenburg. In de afgelopen weken is er samen met Intermaris, de gemeente en het getroffen gezin gesproken en gezocht naar een veilige langetermijn oplossing voor hun situatie. Jan Nieuwenburg: "Die is nu ook gevonden. In het kader van de veiligheid van het gezin zullen we daar geen verdere informatie over geven."

"Het is al een aantal weken rustig in de straat", laat bovenbuurman Sander Pieters weten. Ook hij werd getroffen door de situatie. "De benedenburen zijn vertrokken maar alle ruiten zijn nog niet vernieuwd. Het duurt allemaal veel te lang", aldus Pieters. De gebeurtenissen hebben ook voor hem groot gevolg: "Door de schuurbrand heb ik een angststoornis opgelopen waar ik voor in behandeling ga."

Verscherpt toezicht blijft

Het onderzoek van de politie is nog in gang en er wordt nog steeds verscherpt toezicht gehouden. "Dit is nog niet afgeschaald, maar het is wel weer rustig in de straat. Handhavers, de politie en de wijkcoördinator houden nog steeds toezichtrondes in de buurt", aldus de burgemeester.