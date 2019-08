Vrouw wordt onwel in taxibus onderweg naar ziekenhuis

ALKMAAR - Een vrouw die vanmiddag in een taxibus naar het ziekenhuis in Alkmaar werd gereden, is onderweg onwel geworden. De chauffeur zette direct zijn taxi stil en sloeg alarm bij de hulpdiensten.

Dat gebeurde aan de Noorderkade, twittert politieagent Bas Wijnen, die door de meldkamer op de taxi werd afgestuurd.



Ambulancepersoneel heeft de vrouw nagekeken, waarna ze bij bewustzijn en door dezelfde taxi naar het ziekenhuis is gebracht. Wijnen looft het snelle handelen van de taxichauffeur: "Top! Adequaat gehandeld"