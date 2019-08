Klaas (99) samen met andere veteranen geëerd: "Ik een held? Nee, een bange schijterd"

ENKHUIZEN - Vandaag werd de 99-jarige Klaas Appel, samen met nog eens 106 andere veteranen van de Tweede Wereldoorlog, geëerd in Doorn vanwege 75 jaar vrijheid. De hoogbejaarde Enkhuizer heeft een goed geheugen en kan zich veel gebeurtenissen uit de oorlog nog haarscherp voor de geest halen. "In 1940 schoten de Duitsers op me. Ik hoorde de kogels langs mij heen gaan en in de grond ploffen. Poef... poeff..."

Gisteren zat meneer Appel thuis nog aan het gebak, want hij werd 99 jaar oud. In de meidagen van 1940 was hij dus een broekie van 19 jaar. "Ja echt een broekie nog", vertelt hij. "Je dacht dat je heel wat was, maar heus, ik kon niet slapen van het idee dat het oorlog zou worden. In de nacht van 9 op 10 mei heb ik geen oog dicht gedaan."

De heer Appel was gelegerd bij Delft, aan de rand van de Stelling Holland die onder andere Den Haag moest verdedigen. In de vroege morgen van 10 mei was hij naar buiten gelopen, omdat hij de slaap niet kon vatten. "Ik zag donkere stippen aan de horizon. Ze werden groter en groter. Ineens vielen er kleine stipjes uit naar benenden. Daar ontploften de bommen op barakken waar wij nog een paar weken daarvoor gelegerd waren."

Toilet

Even later moest de eenheid van Appel naar de kazerne waar de bommen op waren gevallen en waar werd gevochten met Duitse luchtlandingseenheden. "Ik geloof dat ik wel vier keer naar het toilet ben geweest van de spanning, voordat ik de vrachtwagen instapte. Ik was een schijtlijster, niks geen held. Maar je moest gewoon gaan, doen wat je moest doen."

In die paar dagen aan het begin van de oorlog heeft Appel verschrikkelijke dingen meegemaakt en gezien. Hij droomt er nog wel eens van. "Dat er op je geschoten wordt en dat je kameraden om je heen vallen. Het lawaai en de chaos. Dode opengereten paarden en mensen. Oorlog is verschrikkelijk."