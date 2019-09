Seriewoordenaar Ko over het beheren van West-Frieslands beroemdste Facebookgroep

WEST-FRIESLAND - Het Westfries/Hoorns Open Discussie Platform is het forum van de regio op Facebook. Met maar liefst 3.200 leden moet dit beheerschap je niet in de koude kleren gaan zitten. Van ruzie tot begrip en van waanzin tot weleer. NH Nieuws ontmoette beheerder Ko Boos, een Westfries pur sang en vroeg hem waarom hij dit al acht jaar doet.

Van regio redacteur Lotte Stekelbos

De bel doet het, gekoppeld aan dit oude klooster in het centrum van Hoorn. Wonen mag je hier niet zomaar, want het is alleen bedoeld voor de ouderen van deze stad. God behoede het feit dat jong grut deze bewoners wakker zou houden? Is dat het? Ik twijfel gelijk wanneer ik één van de bewoners op mij af zie komen. Ko is namelijk kleurrijk en vrolijk, van binnen en van buiten. Want kleurrijk en vrolijk moet je zijn - om 3.200 mensen elke dag, urenlang, in het gareel te houden.

“Maar zo zie ik dat niet. Ik ben enkel poortwachter. Ik verwijder geen discussies, geen reacties. Ik ben ook maar een boerenlul. Wie ben ik om te beslissen om iets weg te halen?”

Gigantisch ruzie maken

Het ingrijpen in de besloten Facebookgroep is misschien nu niet meer van deze dag, maar dat was een paar jaar geleden nog wel eens anders. “Er werd soms gigantisch ruzie gemaakt. Dat gebeurde voornamelijk ‘s nachts. Ik zag dan een enorme piek in het gebruik op vrijdagavond en je merkte dat er dan een slok in zat bij de mensen. Toen heb ik wel eens moeten ingrijpen, maar dat was een fase. Dat is nu niet meer”, vertelt Ko. “Natuurlijk sus ik de boel nog wel eens. Dan stuur ik mensen een berichtje of ze niet beter even een telraampje kunnen kopen. Tel even tot tien mevrouw/meneer, en dan komt het vanzelf goed.”

Praten met 'echte' mensen

Het ‘forum’, zoals Ko het noemt, is acht jaar geleden opgericht door Robert Vinkeborg - die Ko gelijk vroeg aan boord te komen. Robert en Ko richtten het discussieplatform op vanwege de behoefte om met ‘echte mensen’ te praten. Robert was het zat dat hij zoveel nepaccounts tegenkwam op social media, en discussiëren met iemand die zich anoniem verschuilt achter een scherm - dat was toch ook niets waard. Met de besloten groep konden alle leden gecontroleerd worden en kon er open en eerlijk over van alles in West-Friesland worden gediscussieerd.

Maar al vrij snel stopte Robert met het platform omdat hij de politiek in ging. Ko nam het over, en beheert de groep vandaag de dag nog altijd met veel plezier. “Toch doe ik eigenlijk niet zoveel hoor. Het forum leidt zijn eigen leven en zo hoort het ook. Ik heb er geen verwachtingspatroon bij.”

Wat beweegt mensen uit de regio?

Toch is Ko er wel uren zoet mee. “Zo hou ik de maatschappelijke ontwikkelingen en de sociale ontwikkelingen in de gaten. Wat doen mensen? Wat beweegt mensen? Hoe praten mensen? Waar gaan we naar toe met zijn allen? Dat vind ik interessant. Het beheerdersschap is meer interessant, dan dat dit mijn roeping is.”

En wat de Hoornse mensen nu voornamelijk bezighoudt in de groep? Dat gaat alle kanten op. Van klagen over vuilnis op de Roode Steen tot de mooie lichten op de kermis, maar ook het delen van historische foto’s passeren de revue. “En inmiddels weet je precies wie welk soort verhalen deelt en wie de zuurpruim is en wie de levensgenieter. En het platform is allang al niet meer alleen van de mensen uit Hoorn. Het is van heel West-Friesland.”