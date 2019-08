Duidelijkheid over datum Formule 1: "Nu kunnen we mensen gaan bellen en inboeken"

ZANDVOORT - Iedereen in Zandvoort zat er op te wachten en nu is het bekend: de datum van de Grand Prix van Zandvoort. 3 mei wordt het. Voor een hoop Zandvoorters begint de terugkeer van de Formule 1 nu nog meer te kriebelen. "Ik vind het helemaal geweldig."

Een inwoonster zegt dat ze de datum al wist. Lange tijd ging het tussen 3 mei of 10 mei. Of in ieder geval een zondag in mei. Iedereen beweerde er íets over, en had er een theorie over, maar officiële bevestiging kwam pas vanochtend.

Lees ook: Stichting Nationale Herdenking ziet geen problemen in Formule 1-race op 3 mei

Pension- en hoteleigenaren hebben lange tijd naar de bekendmaking van de datum uitgekeken. "Superblij", zegt Susanne Jansen van het Amsterdam Beach Hotel. "Nu kunnen we mensen gaan bellen en inboeken. Iedereen heeft op de datum zitten wachten. Het is toch wel fijn dat je het weet."

Kriebelen

De race is al lang en breed uitverkocht. Nu de datum bekend is, is het extra zuur voor de racefans die naast een ticket grepen. Want ook bij hen begint het ook bij andere mensen te kriebelen. "Een vrouw zegt dat ze toch overweegt om naar de Grote Prijs van Nederland te gaan kijken. "Vrienden van ons hebben kaarten. Misschien mogen we mee."

Lees ook: Formule 1 Zandvoort op 3 mei 2020: rekening houden met Dodenherdenking, vakantie en Bevrijdingspop

Een andere Zandvoortse zegt: "Ik heb er naar uitgekeken, maar ik heb helaas geen kaarten en dat vind ik heel erg jammer. Ik blijf nu thuis, televisie kijken met het raam open denk ik dan maar."