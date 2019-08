Natuurproject jachthaven succes: reeën op bezoek

WIJDEMEREN - Meer natuur, verbetering van de waterkwaliteit en duurzame recreatie. In 2017 ondertekenden 21 partijen een plan om het gebied rond de Oostelijke Vechtplassen te verbeteren. Hoe staat het er nu voor? NH Nieuws neemt een kijkje bij een aantal van de projecten. Vandaag: Jachthaven Kortenhoef.

Hans van der Laan (28) wil zijn jachthaven verduurzamen. Door de bouw van energie-opwekkende vakantiehuisjes én door de aanleg van een natuuroever. "We hebben samen met een ecoloog, een landschapsarchitect en de ijsvogelwerkgroep gekeken hoe we beste natuuroever konden ontwerpen," vertelt Hans van der Laan.

Hij runt samen met zijn vader Jachthaven Kortenhoef en volgens hem kunnen natuur en recreatie prima samengaan. "Ja, daar geloof ik in. Kijk, we zijn natuurlijk een commercieel bedrijf, we moeten uiteindelijk geld verdienen, maar door te investeren in de natuur maken we de jachthaven nog mooier."

Zonnepanelen

De vierduurzame waterwoningen zijn in aanbouw. "Het fundament ligt er," vertelt Hans. "Het lijken net woonboten als ze af zijn, maar ze drijven niet." Volgens hem kan de bouw daardoor nog milieuvriendelijker. "We gebruiken duurzame materialen. En er komen zonnepanelen op, zodat we energie gaan opwekken voor de hele haven."

De bezoekers zullen uitzicht hebben op de natuuroever. "Het staat nu al prachtig in bloei, maar het duurt nog twee jaar voordat de oever helemaal af is." Hans hoopt vooral dat de ijsvogel zich er gaat nestelen. "Dat zou de kroon op het werk zijn, maar we zien nu al veel insecten, vogels en zelfs reeën langskomen."

Aan de slag

De jachthaven betaalt zelf voor de duurzame investeringen, maar het is een pilot binnen het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Dit plan werd in 2017 door 21 partijen ondertekend en Hans is blij dat er eindelijk wat gebeurt. "We hebben te lang stil gezeten, dus we moeten nu aan de slag om dit gebied weer mooi te maken!"