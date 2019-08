Weer grootschalige telefoon-roof op Mysteryland: "Dit móét een bende zijn"

HAARLEMMERMEER - Er lijkt afgelopen weekend weer een criminele bende actief te zijn geweest bij Mysteryland in Vijfhuizen. Festivalgangers klagen over gestolen telefoons en de politie bevestigt nu al minstens zeventig aangiftes van diefstal. Vorig jaar werden er 200 telefoons gejat door een internationale bende die handelde vanuit Spanje. "Als ik Find My iPhone aanzet, zie ik dat mijn telefoon in Barcelona is", zegt een radeloze gedupeerde.

Wat voor veel partygangers begon als een leuk weekendje dansen, eindigde in een domper. "Een kut-weekend, dat kan ik wel zeggen", aldus Vera de Laat, die helemaal uit Rozendaal afreisde naar Mysteryland, dat op vrijdag, zaterdag en zondag tienduizenden bezoekers trok.

Op zondagavond haalde Vera een drankje bij de bar bij een van de podia en daarna was haar iPhone spoorloos verdwenen. "Terwijl ik mijn tasje als een leeuwin bewaakte; ze zijn echt goed te werk gegaan." Ze is niet het enige slachtoffer.

Radeloos

Op de Facebook-pagina van het festival regent het radeloze berichtjes. "We verwachten nog meer aangiftes", aldus de politie tegen NH Nieuws. "Er zijn nu zo'n zeventig meldingen van gestolen waar en zakkenrollerij. Er zijn dus zoveel tassen of telefoons gestolen."



Tekst loopt door onder de tweet



Veel gedupeerden hadden hun 'Find my iPhone' aan; een applicatie waarmee je kan zien waar je Apple-telefoon zich bevindt. De Friese Ingrid van der Wal, ook slachtoffer, kreeg eerst geen verbinding met de app. "Ik keek meteen die avond, maar ze hadden mijn telefoon al uitgezet", vertelt ze aan NH Nieuws. Maar ineens, gisteravond rond half acht, kreeg ze een melding: "Ik kan zien dat mijn telefoon op dit moment in Barcelona is." En ze is niet de enige. Online zeggen meerdere mensen die melding te hebben gehad.



Overeenkomsten met vorig jaar

Het is niet bekend of dat de daadwerkelijke locatie is van de telefoon of dat er technologie gesaboteerd is, maar het toont wel een opvallende overeenkomst met vorig jaar: in 2018 werden er namelijk 200 telefoons gestolen op het festival en die doken enkele dagen later op in een tas in een Flixbus (lange afstandsbus) die onderweg was naar Spanje.

Lees ook: Tientallen gestolen telefoons Mysteryland teruggevonden in Flixbus op weg naar Spanje

De politie liet twee maanden geleden weten dat ze denken dat deze megadiefstal in 2018 is opgezet door actieve leden van een criminele groep uit Colombia. De telefoons zouden onderweg zijn geweest naar het hoofdkwartier van de internationale bende. Die telefoons zijn inmiddels voor een groot deel teruggegeven aan de eigenaren.



Celstraffen

Twee vrouwelijke leden werden destijds op Mysteryland al opgepakt. Zij kregen respectievelijk 30 en 24 maanden cel voor hun rooftocht.

Lees ook: Colombiaanse vrouwen krijgen jaren cel voor rooftocht op Mysteryland

Dit jaar is er tijdens het festival niemand voor telefoondiefstal gearresteerd, aldus de politie, maar gedupeerde Vera weet het zeker: "Dit moet diezelfde bende zijn. Ik spreek ook veel gedupeerden die hun telefoon op dezelfde plek als ik kwijt zijn geraakt. Hopelijk zijn er camerabeelden."

Volgens de politie is het eerst afwachten hoeveel aangiftes er binnenkomen en dan wordt daar uitgebreid naar gekeken. De verzameling van de aangiftes ligt nu bij een Districtelijk Informatie Knooppunt.

Aangiftes

"Het is ontzettend frustrerend om de locatie van je telefoon te zien en niets te kunnen doen", zegt slachtoffer Ingrid radeloos. "De politie heeft aan mij laten weten dat ze buiten Nederland niet bevoegd zijn om iets te doen." Ze hoopt daarom dat alle gedupeerden aangifte doen, zodat de politie - net als vorig jaar - een onderzoek start.