Mar (95) zwemt nog elke dag haar baantjes: "Daarom leef ik nog zo lang denk ik"

KROMMENIE - Ze is 95, maar zwemt nog elke dag trouw haar baantjes in zwembad de Crommenije in Krommenie. "Vorig jaar ben ik maar zes keer niet geweest", aldus de fanatieke Mar Roggeveen. Woensdag kreeg de trouwe zwemster een groots onthaal vanwege haar verjaardag.

Na wat drinken en wat lekkers, 'duikt' Mar snel het water in. "Ik heb vroeger ook altijd aan sport gedaan. Tot mijn tachtigste getennist en ook 40 jaar aan korfbal gedaan. Ik vond het heerlijk om te doen. Zwemmen vind ik ook zo lekker", vertelt Mar aan een verslaggever van mediapartner RTV Zaanstreek.



Mar zwemt al sinds 1969 bij de Crommenije. Twee jaar geleden is het zwembad vernieuwd en ook sindsdien zwemt ze, samen met haar vriendinnen, nog altijd met veel plezier. "Het is toch heerlijk hè, daarom leef ik ook nog zo lang denk ik, ik lig elke dag in het water."



"Kunnen we met z'n allen iets van leren"

De manager van het zwembad, Martijn Harting, is trots op Mar. "95 jaar en 50 jaar lang zwemmen, dan zou je zeggen daar kunnen we met z'n allen iets van leren. Als je elke dag beweegt en paar baantjes trekt en daar 95 mee kan worden, dan zou ik tegen een ieder wil zeggen: doe dat!"