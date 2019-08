'Proefrit' eindigt in deceptie: potentiële koper gaat er met auto vandoor

OUDESLUIS - Een inwoner uit 't Zand dacht gisteren zijn auto aan iemand te kunnen verkopen, maar de 'proefrit' liep bij Oudesluis uit op een deceptie. Nadat de verkoper uitstapte, trok de potentiële koper de deur dicht en ging er met de auto vandoor.

Het leek allemaal zo mooi. De Zandtemmer werd benaderd door een man die wel interesse had in de auto. Hij sprak met de geïnteresseerde af dat hij een proefrit kon maken. De verkoper ging naast hem in de auto zitten.

Ze stopten gisteravond rond 20.00 uur op de Grote Sloot in Oudesluis. Op het moment dat de eigenaar van de auto aan de passagierskant uitstapte, greep de dief zijn kans. Hij trok de deur dicht en reed met hoge snelheid weg.

Achtervolging

De verbijsterende verkoper sprong vervolgens in een voorbijrijdende auto en scheurde achter zijn auto aan. Hij kon hem echter niet bijhouden en verloor hem uit het oog.

Toch kent het verhaal een goed einde: de auto werd vanochtend in Noord-Scharwoude gevonden. Het is niet bekend of de autodief ook is gevonden en aangehouden.