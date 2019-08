Stichting Nationale Herdenking ziet geen problemen in Formule 1-race op 3 mei

OVERVEEN - De Stichting Nationale Herdenking in Bloemendaal verwacht niet veel overlast nu de Formule 1 van Zandvoort op 3 mei is gepland: een dag voor Dodenherdenking op de erebegraafplaats in Overveen.

Pieter van der Ham van de stichting hield zijn hart vast voor een race op 4 mei. Een dag eerder lijkt hem weinig tot geen problemen opleveren. "Ik was vooral bang voor een race op 4 mei."

De herdenking begint eind van de middag, begin van de avond. Van der Ham: "Dan is die race en alles eromheen allang voorbij. Ik zie eerlijk gezegd geen problemen. Er zit toch een dag tussen?"

Dodenherdenking

De gemeente Zandvoort heeft met de race-organisatie afgesproken dat het hele Formule 1-circus direct na het slot van de Dutch Grand Prix op zondagmiddag al begint met afbreken. Dit om rekening te houden met de dag van Dodenherdenking.

Zandvoortse burgemeester Niek Meijer zei dinsdagavond dat hij van de organisatie verwacht dat zij rekening houdt met alle herdenkingen op 4 mei, ook die al 's ochtends plaats vinden.

Tweede Wereldoorlog

De reactie van Van der Ham is opmerkelijk omdat de organisatie van de Dutch Grand Prix had aangegeven liever op 10 mei te willen racen, juist vanwege Dodenherdenking. In 2020 is het 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. In Overveen betekent dat overigens niet dat er iets verandert aan de traditionele herdenking.