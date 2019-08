Mindervalide reizigers wekenlang zonder lift op station Weesp

WEESP - Reizen met de trein is de komende weken op station Weesp een stuk lastiger voor mensen die slecht ter been zijn: één van de stationsliften is stuk en de reparatie laat lang op zich wachten.

De lift ging vorige week kapot. Om de lift te repareren zijn onderdelen uit Duitsland nodig en die hebben een flink lange levertijd.

Pas begin oktober zijn de onderdelen in Nederland en dan moeten ze nog vervangen worden. Reizigers kunnen de komende maand alleen met de trap naar de perrons van het station komen.