25-jarige man uit Diemen aangehouden voor fraude via 'Tikkietruc'

DIEMEN - Na een grootschalig onderzoek heeft de politie meerdere verdachten kunnen aanhouden voor het plegen van misdrijven als fraude, computervredebreuk, oplichting en witwassen. In totaal werden er zes verdachten aangehouden, waaronder ook een 25-jarige man uit Diemen.

De mannen worden ervan verdacht 375 mensen te hebben opgelicht met de zogenoemde 'Tikkietruc'. Klanten van ING hadden zonder dat ze dat door hadden via een nagemaakte Tikkie-omgeving toegang gegeven tot hun eigen bankrekening.

Marktplaats

De verdachten hadden contact met elkaar, maar gingen zelfstandig te werk. Een verdachte nam contact op met een slachtoffer, die op bijvoorbeeld Marktplaats, goederen te koop had aangeboden. Nadat zij een prijs hadden afgesproken, stuurden de verdachten een link naar de verkoper met een betaalverzoek van 0,01 euro, om zogenaamd de bankgegevens te controleren.

De slachtoffers die vervolgens op de link klikten, kwamen zonder het te weten op de nagemaakte Tikkie-omgeving terecht. De verdachten konden zo met de betaalgegevens van de slachtoffers hun bankrekeningen overnemen.

Camera

In het onderzoek naar deze transacties werd al snel duidelijk dat bij winkels in Groningen betalingen waren gedaan. Via camerabeelden kon de politie de verdachten opsporen. De verdachten zijn aangehouden en gehoord.

ING wist bij een groot aantal klanten schade te voorkomen door transacties bij deze klanten te pauzeren. Helaas bij 375 klanten slaagden de illegale transacties wel. De bank heeft aangifte gedaan.