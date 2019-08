Helderse omstanders redden leven slachtoffers steekpartij winkelstraat: 'Stad mag trots zijn'

DEN HELDER - Het had weinig gescheeld of de slachtoffers van de steekpartij in de Spoorstraat in Den Helder maandag hadden het niet overleefd. Verschillende mensen schoten te hulp door 'levensreddende handelingen' uit te voeren. De politie zette deze omstanders en winkeliers gisteren als bedankje in het zonnetje. "Den Helder mag trots zijn."

Dat schrijft de politie op Facebook. "Deze mensen maakten die middag het verschil." Bij het bericht plaatste ze een compilatie van foto's waarop de Helderse helden te zien zijn.



Maandag, aan het einde van de middag, werden een man en vrouw neergestoken in de Helderse winkelstraat Spoorstraat. Ze raakten dusdanig gewond dat ze allebei naar het ziekenhuis gebracht moesten worden.

Lees ook: Twee verdachten aangehouden voor steekpartij centrum Den Helder

Gisteren werd bekend dat er in totaal drie mensen na een klopjacht zijn aangehouden: twee mannen van 44 en 20 jaar uit Den Helder en een jongen van 17 van wie niet duidelijk is wat zijn woonplaats is. Hun motief voor de steekpartij wordt onderzocht.

In dit filmpje is te zien hoe het arrestatieteam een woning binnenvalt.

Tekst loopt door onder de video.



Lees ook: Jongen (17) en twee mannen aangehouden voor Helderse steekpartij: vrouw nog in ziekenhuis

De moeder van het slachtoffer schrijft als reactie op het bericht van de politie dat haar dochter (23) inmiddels weer thuis is. "Ik ben nog steeds een beetje in de war, maar het komt goed." Haar driejarige kleindochter, die volgens het Noordhollands Dagblad getuige was van het incident, is bij haar oma. De andere gewonde, een 26-jarige man, was al eerder ontslagen uit het ziekenhuis.