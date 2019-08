Toch-niet-terminale Ron krijgt hulp bij zoektocht naar huis: "Ik loop over van emoties"

AMSTERDAM - Woningcorporatie Stadgenoot gaat Ron Brand helpen met het zoeken naar een woning in Amsterdam. Eerder dreigde Brand dakloos te worden nadat hij een verkeerde diagnose kreeg. Artsen van het OLVG Oost zeiden dat hij terminaal was, maar dat bleek niet te kloppen. Brand had toen al zijn huis opgezegd en zijn inboedel laten weghalen.

De 59-jarige Amsterdammer moet vrijdag al het hospice verlaten en zou dan zonder hulp op straat belanden.

Stadgenoot laat weten dat ze hem gaan helpen bij het vinden van een huurwoning. Volgens de woningcorporatie is het nog onzeker wat voor woning het wordt. "Het kan tijdelijk zijn of permanent. De woningen liggen niet voor het oprapen, maar dit is zo'n schrijnend geval dat wij deze man gaan helpen. We laten hem niet onder een brug slapen."

Emoties

Brand is ontzettend bij dat Stadgenoot hem gaat helpen. "Dit had ik nooit durven dromen." Toch vond hij de afgelopen 48 uur behoorlijk heftig. "Ik loop een beetje over van emoties. Eerst was ik terminaal en nou ben ik gezond. Later zou ik dakloos worden en nou krijg ik een huis."

De woningcorporatie heeft Brand laten weten dat ze naar alle waarschijnlijkheid aan het eind van de week of begin volgende week een huurwoning voor hem hebben. "Op naar de volgende 48 uur", aldus Brand.

'Hartstikke fijn'

Een woordvoerder van het OLVG zegt nu niet in te kunnen gaan op de kwestie. "Maar we vinden het hartstikke fijn dat hij toch weer een woning heeft gevonden."