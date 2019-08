De Peiling: Lidl doet proef met voedsel dat nog net eetbaar is: te koop voor maar 25 cent

NOORD-HOLLAND - Supermarktketen Lidl start vandaag met een proef. Eten dat nog net houdbaar is ligt voor een prikkie in de winkel. Artikelen die alleen vandaag nog eetbaar zijn kosten maar 25 cent. Vis, zuivel, groente en fruit; het mag allemaal voor een kwartje mee. Goed idee ja of nee?

Voedselverspilling

Lidl begint vandaag in twintig winkels in het Gooi en rond Amersfoort met een proef waarbij voedsel voor 25 cent wordt verkocht. De pilot ‘Verspil mij niet, ik ben nog goed’ geldt voor groente en fruit, vlees, brood en gekoelde producten. Lidl wil er met dit initiatief voor zorgen dat voedselverspilling in de winkel verleden tijd word. Normaliter gaf Lidl veel van deze producten aan de voedselbank. Dat wordt met deze nieuwe verkoopmethode minder.

Welke producten doen mee?

De volgende producten doen mee aan de 'Verspil mij niet'-actie en mogen op de laatste dag van de houdbaarheidsdatum voor 25 cent mee: groente en fruit in een box van twee kilo, verse vlees- ,vis- en vegetarische producten, koelverse producten zoals sandwiches, gesneden groente en zuivelproducten. Brood van de vorige dag is vanaf 12.00 uur te koop voor 25 cent.

Wat vind jij?

Loop jij voortaan eerst even langs het 25 cent schap om goedkoop je winkelmandje te vullen met producten die alleen die dag nog te eten zijn of betaal je liever wat meer voor langer houdbaar voedsel? We horen het graag van je!

