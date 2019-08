Gasten uit hotel in Enkhuizen geëvacueerd vanwege kleine brand

ENKHUIZEN - Een hotel aan de Dijk in Enkhuizen is gisteravond ontruimd vanwege een kleine brand. De gasten van het hotel stonden hierdoor een tijd op straat.

Er kwam rook uit de kelder. De angst was dat er een brandje was ontstaan bij een gasleiding. Hierdoor besloot het hotel de hotelgasten naar buiten te evacueren.

De brandweer stuurde een half uur later iedereen weer naar binnen. Wat er precies in brand heeft gestaan en hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.