Jongen op scooter vlucht na crash: wielrenners zetten achtervolging in

HEEMSKERK - Een jongen is vanavond aangehouden in Heemskerk, nadat hij even daarvoor met een scooter in het water was gereden. Vermoedelijk had hij het voertuig gestolen, waardoor hij er na de crash als een speer vandoor ging.

Volgens een getuige raakte de scooterrijder gewond bij het ongeluk, maar ging hij er toch te voet vandoor. Wielrenners die het zagen gebeuren, zetten de achtervolging uit.

Niet veel later kon de jongen in zijn kraag worden gevat. Hij is aangehouden door de politie, maar vanwege zijn verwondingen eerst naar het ziekenhuis gebracht.