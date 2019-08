Ajax via APOEL naar groepsfase Champions League

AMSTERDAM - Dankzij doelpunten van Edson Álvarez en Dušan Tadić heeft Ajax zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League: 2-0. APOEL werd de gehele wedstrijd kansloos gelaten door een prima spelend Ajax. Donderdagavond is de loting voor de groepsfase in Monaco.

De eerste helft moest op gang komen in de snikhete Johan Cruijff ArenA. Het dak van het stadion was dicht vanwege verwacht noodweer. Het duurde dan ook ruim een half uur voordat de eerste kans zich aandiende. Een vrije trap van Hakim Ziyech werd weggebokst door doelman Vid Belec. Het bleek het startsein voor een goede laatste tien minuten.

1-0

Na een afgemeten voorzet van Ziyech had Tadić de 1-0 op zijn schoen, maar hij volleerde naast. Klaas-Jan Huntelaar stond bovendien vrij voor open doel om de bal eventueel af te kunnen maken. Snel daarna was het wél raak. Een vrije trap vanaf de zijkant van Ziyech belandde op het hoofd van Álvarez. De Mexicaanse middenvelder kopte feilloos raak: 1-0.

Afgekeurd doelpunt

In het tweede bedrijf had Ajax nog meer de overhand. APOEL werd nauwelijks gevaarlijk en Huntelaar leek in de 49e minuut dan ook de 2-0 te maken. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd door de VAR, omdat Joël Veltman buitenspel stond (zie de beelden in de Tweet).

2-0

Uiteindelijk werd het, na vele mogelijkheden, tien minuten voor tijd toch 2-0. Een schitterende pass van Huntelaar eindigde bij Tadić. De Serviër speelde een verdediger uit en schoot vervolgens hard raak in de verre hoek.

Vorig seizoen bereikte Ajax ook de groepsfase van de Champions League via de voorrondes. Na een geweldige Europese campagne werden de Amsterdammers op de rand van de finale uitgeschakeld door Tottenham Hotspur. Tegen wie Ajax speelt wordt donderdag bekend in het Grimaldi Forum van Monaco. De loting begint om 18.00 uur.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez (Marin/89), Martínez, Ziyech (De Wit/87); Neres, Huntelaar, Tadić

Opstelling APOEL: Belec; Jakolis, Merkis, Ioannou (De Vincenti/64), Joãozinho, Mihajlovic; Tamari (Vidigal/72), Matic (Hallenius/78), Souza, Bezjak; Pavlovic

Lees ook: Moeizame 0-0 voor Ajax tegen APOEL Nicosia