Man (30) opgepakt in bijzijn van zoontje: moeder boos op arrestatieteam

AMSTERDAM - Een 30-jarige Amsterdammer is gisteravond door een arrestatieteam opgepakt. De vader werd in het bijzijn van zijn jarige zoontje opgepakt, zegt de moeder tegen AT5. Ze heeft geen goed woord over voor de aanpak van de politie.

De man werd rond 20.15 uur aangehouden bij de straat Schelvisch Hoofd in verband met een lopend onderzoek. Volgens de moeder had de man net zijn zoontje en twee vriendjes voor de deur afgezet, nadat hij als begeleider mee was met het verjaardagsfeestje.

'Rot geschrokken'

"Die kinderen zijn tussen de acht en tien jaar oud en zijn zich rot geschrokken. Zij zagen hoe hij door gemaskerde gewapende mannen hardhandig werd meegenomen. De auto werd door de politie omsingeld", aldus de moeder.

De politie zegt niet in te kunnen gaan op het feit dat er mogelijk kinderen aanwezig waren bij de aanhouding. De moeder zegt dat haar is verteld dat ze een klacht kan indienen.