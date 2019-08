Zaanstad doet mee aan wietproef: coffeeshops krijgen drugs van de staat

ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad gaat met nog eens negen andere steden meedoen met het experiment voor legale wietteelt, zo blijkt uit ministeriële stukken in handen van ANP. Dat betekent dat de staat wiet gaat telen en de drugs voor de verkoop gaat leveren aan Zaanse coffeeshops.

Voor de proef hadden zich 26 gemeenten aangemeld. De vier grote steden gaven al eerder te kennen dat ze afhaakten. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht konden niet uit de voeten met de opzet van het experiment. Ze vonden het bijvoorbeeld onhaalbaar dat alle coffeeshops in de gemeente moeten meedoen, een van de voorwaarden van de proef.

Op dit moment is het telen en leveren van wiet aan coffeeshops eigenlijk verboden, maar wordt het gedoogd. In de wietproef gaan door de overheid aangewezen kwekers de drugs leveren aan de coffeeshops.

Onderzoek

Het doel van het experiment is om te onderzoeken of deze manier van drugsverkoop nuttig zou kunnen zijn voor de toekomst. Tijdens de wietproef worden de effecten op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid in de gaten gehouden.

De lijst met de tien gemeenten wordt morgen officieel bekend gemaakt. Aan het experiment doen verder onder andere Groningen, Tilburg, Almere, Breda, Maastricht, Nijmegen en Arnhem mee. Ook Heerlen en Hellevoetsluis nemen deel.