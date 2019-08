Zilveren provinciepenning voor ex-gedeputeerde Jaap Bond

HAARLEM - Ex-gedeputeerde Jaap Bond heeft de zilveren provinciepenning ontvangen. Bij zijn afscheid vandaag kreeg de Volendammer de onderscheiding uit handen van Commissaris van de Koning Arthur van Dijk.

Jaap Bond startte zijn provinciaal politieke carrière in 1999 als Statenlid voor het CDA. In 2007 werd hij gedeputeerde in Noord-Holland. Na de verkiezingen in maart van dit jaar werd duidelijk dat zijn partij geen onderdeel meer zou uitmaken van een nieuwe coalitie. En dus moest Bond na twaalf jaar, en daarmee als langstzittende gedeputeerde, noodgedwongen afscheid nemen.

Lees ook: Afscheidsinterview gedeputeerde Jaap Bond: "Ik wilde eigenlijk in 2007 al stoppen"

Dat Bond de erepenning kreeg vond hij erg bijzonder. "Zo vaak wordt die niet uitgereikt. Dit doet me wel wat." Verder werden tijdens een drukbezochte afscheidsreceptie toespraken gehouden door Commissaris van de Koning Arthur van Dijk, zijn voorganger Johan Remkes en staatssecretaris van Economische Zaken, en dorpsgenoot, Mona Keijzer. De laatste roemde onder meer zijn werk voor de Noord-Hollandse economie, maar ook het realiseren van een woonwijk in Volendam.



Nieuwe baan

Beide Commissarissen van de Koningen spraken ook over het belang van de ex-gedeputeerde bij de argrarische sector, zoals bij de oprichting van de Greenports en zijn rol als bemiddelaar bij veel moeilijke onderwerpen. Wat de 61-jarige Bond nu gaat doen is nog onduidelijk. Tegenover NH Nieuws bevestigde hij dat hij een nieuwe baan heeft, maar dat hij nu nog niet kon zeggen wat het precies gaat worden.