Alkmaarders van het kastje naar de muur door twee 'vrije' en luidruchtige hanen

ALKMAAR - Op de Volkstuin De Volharding in de Alkmaarse wijk Overdie weten ze niet wat ze ermee aan moeten. Twee hanen zijn daar twee weken geleden zomaar komen aanwaaien - of gedumpt - en het duo doet waar ze goed in is: kraaien.

En dat kraaien doen ze vol overgave, en de hele dag door. Bewoners van het naastgelegen appartementencomplex aan het Tuinderspad gaan gebukt onder het luidruchtige tweetal. "Om de minuut hoor ik die beesten kraaien", zegt een wanhopige bewoner die liever anoniem wil blijven tegen mediapartner Alkmaar Centraal. "En dat begint bij het krieken van de dag."

Verantwoordelijkheid

In overleg met een aantal buren besloot deze bewoner een belrondje te doen. De gemeente verwees naar de dierenambulance en de wijkagent. Maar de dierenambulance blijkt niet in actie te komen voor pluimvee. Ook de wijkagent kon niets doen, omdat de eigenaar van de hanen onbekend is.

Lees ook: Na klachten over continu gekraai: Bennebroeker moet drie hanen weghalen

De tips van de gemeente om naar 114 Dierenleed en de Vogelopvang in Zaandam te bellen, draaide ook op niets uit. De bewoners hebben zelfs nog gebeld met Flora en Faunabeheer in Nederland, maar ook die verwijst, net als de andere organisaties, weer naar de gemeente. "Iedereen die ik spreek zegt dat de gemeente verantwoordelijk is om deze overlast te gaan stoppen," zegt de bewoner. "Maar de gemeente zegt doodleuk: daar zijn wij niet verantwoordelijk voor."

Kinderboerderijen

Opnieuw werd er contact gezocht met de gemeente, want de gebrekkige nachtrust begint parten te spelen. Dit keer ging de behulpzame ambtenaar zelf even het lijstje rondbellen, maar dat leverde - niet verwonderlijk- dezelfde resultaten op.

In de hoop dat een kinderboerderij vast wel de haantjes wilden adopteren belde de bewoner naar drie kinderboerderijen in Alkmaar. "Wij willen absoluut geen haan", reageerden ze alle drie resoluut, omdat hanen overlast geven.

Vangpoging

Met een paar vrienden heeft de bewoner nog een verwoede poging gedaan om de hanen zelf te vangen. Ze hadden inmiddels een opvangadres gevonden bij een boerderij in De Schermer. "We hebben een poging gedaan om die beesten te vangen, maar dat is echt superlastig. Het is na een uur rennen tussen de tuintjes niet gelukt."

Lees ook: Kukeleku! Hanen strijden om wie het meeste kraait in Eemnes

"Ik weet ondertussen niet meer wat ik moet," zegt hij. Het antwoord op de vraag wie de buurtbewoners nou kan verlossen van de hanen kon de gemeente niet meteen geven, dat moest intern eerst nog even uitgezocht worden.

Inmiddels is er contact geweest met de Dierenbescherming. "Zij gaan er voor zorgen dat de hanen daar worden weggehaald en in een opvang worden geplaatst," zegt de woordvoerder van de gemeente.