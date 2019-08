ADO Den Haag stelt stadion beschikbaar voor Europese duels AZ

ALKMAAR - Mocht AZ zich donderdagavond plaatsen voor de groepsfase van de Europa League, dan spelen de Alkmaarders hun thuiswedstrijden in het Cars Jeans Stadion.

AZ moest woensdag bij de UEFA één speellocatie doorgeven voor de drie thuiswedstrijden in de groepsfase, zo meldt de club. Het AFAS Stadion is voor de komende tijd geen optie vanwege het ingestorte dak.

Alle vertrouwen

"De eerdere wedstrijden die AZ deze zomer in het ADO-stadion heeft gespeeld, zijn goed verlopen. Dat geeft mij alle vertrouwen voor de komende tijd", zegt burgmeester van Den Haag Pauline Krikke. Tegen FC Mariupol (4-0) en FC Groningen (0-0) speelde AZ al in Den Haag.

Maar eerst donderdag nog. Na de 1-1 in Enschede van vorige week is de return tegen Royal Antwerp morgen in het Koning Boudewijnstadion. De aftrap in Brussel is om 19.30 uur.