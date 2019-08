Verslagenheid na verdrinking van 23-jarige zwemmer: "Zo jong nog, vreselijk"

MEDEMBLIK - De verdrinkingsdood van een 23-jarige man is bij zwemmers in Medemblik hard aangekomen. De man verdronk gisteravond bij het strandje De Vooroever door een onbekende oorzaak.

Met man en macht werd tevergeefs gezocht naar de man uit Polen. Na ongeveer drie kwartier zoeken werd het slachtoffer aangetroffen, uit het water gehaald en overgedragen aan ambulancepersoneel. Zij konden niets meer voor hem betekenen. "Iedereen is hier altijd heel vrolijk aan het zwemmen en dat zo'n jong iemand zo aan zijn eind moet komen, vind ik heel erg," aldus een geschokte zwemster.

Meerdere strandgangers speculeren een dag later over wat de oorzaak zou kunnen zijn. Een man uit Medemblik weet dat zwemwater bij het IJsselmeer verraderlijk kan zijn. "Het loopt hier na de boeienketting wel snel af, na drie meter kun je niet meer staan. Maar of die Poolse mannen dat ook wisten?"

Goede zwemmer

Volgens de politie en de vriendengroep was de verdronken man een sportieveling, die goed kon zwemmen. Zijn levenloze lichaam is nog vóór de boeien aangetroffen. De politie onderzoekt de precieze doodsoorzaak.

Wouter de Boer van de KNRM waarschuwt: "Houd elkaar goed in de gaten. Dat is het enige wat je kunt doen. Een verdrinking gaat niet zoals in de film met een hoop geschreeuw en armgebaren. Iemand kan zo, bijvoorbeeld door kramp, onder het wateroppervlak verdwijnen."