Puinruimen AZ-stadion begonnen: "Hoop dat ze dit seizoen nog in hun eigen nestje voetballen"

ALKMAAR - Echt spectaculaire opruimwerkzaamheden zijn er vandaag nog niet te zien bij het stadion van voetbalclub AZ. Sloopbedrijf C.A de Groot uit Alkmaar is vooral bezig met de voorbereidende werkzaamheden van de megaklus die waarschijnlijk twee weken gaat duren. Toch zijn er bij het stadion al wel enkele nieuwsgierige fans die een kijkje komen nemen. "We zijn pensionado's dus we hebben alle tijd", lacht een van hen. "Ik wil toch even gluren bij de buren."

Het materieel voor de klus is wel al te bewonderen bij het stadion. Zo staan er hoogwerkers en staat er een grote telekraan met een arm van wel 35 meter lang. Het is de bedoeling dat die de ingestorte delen uit het stadion hijst en op de parkeerplaats legt. Het doel is om de staalconstructie zo heel mogelijk uit het stadion te krijgen. Dan kan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV onderzoek doen naar de lassen.

Geen groot geschut dus vandaag. Toch zijn er wel hoogwerkers bij de dakspanten aan het werk. Er wordt gestut weet een bouwvakker te vertellen. Meer wil hij niet kwijt. Het echte werk begint pas volgende week. AZ-fan Fred Huisman probeert nog even een fotootje te maken van de binnenkant van het stadion maar het kiertje in het hek is net te klein voor zijn telefoon. "Ik probeer even een fotootje te maken voor mijn kleinzoon. Die is ook geïnteresseerd. Maar als ik het zo zie gaat het nog wel even duren. Ik ben er behoorlijk ziek van."

Geduld

Overigens wordt alleen het ingestorte deel van het dak weggehaald. De rest van het dak blijft voorlopig zitten. Het stadion mag in ieder geval nog niet worden gebruikt, omdat ook in andere delen van het dak verdachte plekken zijn aangetroffen. De fans moeten dus geduld hebben. "Volgende week is niet haalbaar", vertelt een van hen. "Maar ik hoop dat ze aan het einde van dit seizoen wel weer in hun eigen nestje kunnen voetballen."