Restaurantmedewerkster op brutale wijze bestolen van geld in Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Terwijl een medewerkster druk aan het werk is in een restaurant op de boulevard in Egmond aan Zee, wordt zij ondertussen bestolen van haar geld. Op camerabeelden is te zien hoe een man een greep in haar tas doet. De politie is op zoek naar mensen die de dief herkennen.

Voordat haar werkdag begint heeft de medewerkster in een aparte personeelsruimte haar tas met portemonnee gelegd. Deze ruimte is vanaf de andere kant van het gebouw toegankelijk.

De verdachte is naar deze ruimte gegaan en heeft de portemonnee van het slachtoffer meegenomen. Vervolgens heeft hij de portemonnee weer leeg teruggelegd. Het slachtoffer is uiteindelijk voor 385 euro bestolen.

Grote neus

Door de camerabeelden met Bureau NH te delen, hoopt de politie dat iemand de dief herkent. Opvallend is dat de man vrij doelgericht te werk is gegaan. De verdachte is rond de 25 en 35 jaar oud. Hij heeft opgeschoren haar en had een opvallende grote neus. Hij droeg schoenen van het merk 'Nike' en een zwarte jas.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



