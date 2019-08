Miss Noord-Holland Sophie (22) is klaar voor landelijke finale

HILVERSUM - Sophie werd in mei Miss Beauty of Noord-Holland en aanstaande vrijdag doet ze mee aan de landelijke finale. "Ik moet nog even goed oefenen op mijn danspasjes, maar mijn speech is helemaal klaar: minder vlees voor een betere wereld."

De schoonheidswedstrijd staat in het teken van duurzaamheid, dus Sophie gaat vandaag voor het goede doel lege flessen ophalen in Bussum. "Mijn cabrio is niet heel duurzaam, maar met dit weer wel erg fijn," zegt de 22-jarige Sophie Egberink onderweg. "En ik neem altijd een haarborstel mee, want er is geen enkele manier waarop je je kapsel goed kan houden in een auto zonder dak."

Een vriendin van haar werkt in een cafeetje in Bussum en heeft lege flessen opgespaard. "Die ga ik inleveren voor de LINDA.foundation, het goede doel van de Miss Beauty of the Netherlands verkiezing." Ze hoopt in totaal duizend euro op te halen. "Dat geld gaat naar armoedebestrijding in Nederland, daar zet ik me graag voor in."

Vleesindustrie

Waar Sophie zich ook met liefde voor inzet, is het milieu. "Ik eet veganistisch en ik wil graag anderen inspireren om iets minder vlees te eten." Vijf finalisten mogen een speech geven op het podium tijdens de finale. "Als ik uitgekozen wordt, zal ik vertellen hoe slecht de vleesindustrie is voor het milieu."

Sophie werd veganist omdat ze acné heeft, iets wat haar soms erg onzeker kan maken. Bekijk hier haar persoonlijke verhaal:

Deze week is Sophie druk met de laatste voorbereidingen. "Ik ga nog naar de kapper, krijg een spray-tan, mijn nagels moet ik nog laten doen." En tussen de bedrijven door is ze ook nog jarig. "Was ik even vergeten, haha. Ik vier het volgende maand wel, geen tijd voor nu." Over de bikinironde maakt ze zich weinig zorgen, maar het dansen tijdens de finale is een ander verhaal. "Ik ben absoluut geen danser, dus ik ga nog even hard oefenen thuis."

Al gewonnen

En of ze dan vrijdag wint of verliest maakt haar niet zoveel uit. "Ik heb zoveel geleerd en ben zo enorm gegroeid, dus ik heb eigenlijk nu al gewonnen."