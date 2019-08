Biance (49) geeft alles van waarde op en wandelt zonder centen door het hele land

DEN HELDER - Een burn-out dwingt de 49-jarige Bianca de Vries om jaren geleden een stapje terug te doen. Maar het zette haar ook aan het denken over zichzelf, met als voorlopig hoogtepunt het opgeven van haar werk, het geld en haar huis. Zonder een cent op zak loopt ze nu voor het goede doel van Tilburg naar Den Helder.

Bijzonder vindt ze zichzelf niet, maar een speciaal verhaal is het natuurlijk wel. Hoe moeilijk is het om een lange wandeltocht te maken zonder daarbij geld uit te geven? "Niet. Ik heb nog geen keer hoeven bedelen", zegt Bianca de Vries. Ze is nu twee weken aan het lopen. "Als mensen me spreken, bieden ze uit zichzelf aan om me te helpen."

De burn-out was de eerste aanzet om haar leven drastisch om te gooien. Daarvoor werkte ze meer dan twintig jaar als commercieel medewerker. "Op zo'n moment heb je er niets aan, maar achteraf ben ik er juist dankbaar voor dat ik het heb gehad. Het was een teken dat ik iets aan mezelf moest veranderen."

Weinig voldoening

Ze zette een coachingsbedrijf op, maar ook dat was het niet helemaal. "Ik kwam in een situatie terecht die weinig voldoening gaf", vertelt ze. "Het opgeven van al mijn waardevolle bezittingen was een drastische stap. Dat deed ik niet zomaar natuurlijk. Het is een proces waar je naartoe werkt."

In de lente maakte ze al een wandeling van 300 kilometer, van Leeuwarden naar Maastricht. Aanvankelijk voor zichzelf, maar ook uit onvrede over de maatschappij. Steeds meer mensen moeten het volgens haar met minder doen en krijgen het daardoor moeilijk.

Bianca zegt veel van de eerste wandeltocht te hebben geleerd. "Het viel me op dat mensen direct open stonden voor een praatje. Ze waren onder de indruk van mijn verhaal - dat ik de boel overboord durfde te zetten - maar ze vertelden mij gelijk ook hun levensverhaal. Dat gaf me veel inspiratie. En ik hoefde weinig moeite te doen voor eten of om een slaapplek te vinden. Ik heb onder meer gratis in hotels geslapen en kreeg maaltijden aangeboden."

Tweede wandeling

Onlangs is ze begonnen met een tweede 'wandeltocht zonder centen'. Met alleen een slaapzak, tentje en flesje water loopt ze van Tilburg naar Den Helder. Zelfs het vullen van de fles gaat gratis. "Mensen willen het vaak wel voor mij doen, en daarnaast zijn er veel watertappunten."

Toch loopt ze niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een goed doel. Bianca hoopt 14.000 euro op te halen voor blinde kinderen op Bali. "Ik ben erachter gekomen dat ik vooral mensen wil helpen", zegt ze. "Nu is dit het goede doel omdat het toevallig op mijn pad kwam. Maar ook in Nederland is nog veel werk aan de winkel als het gaat om kinderen."

De wandeltocht en daarna

De van oorsprong Apeldoornse heeft geen vaste planning ('zo kom je juist de bijzondere plekken tegen'), maar wil via Gorinchem naar Gouda lopen. Van daar is ze van plan langs de Noord-Hollandse kust naar de Noordkop te wandelen. "Ik wil na twee maanden contact zoeken met scholen voor een eventuele samenwerking. In principe is de planning om de ophaalactie tot eind februari te laten lopen, daarna wil ik vrijwilligerswerk in Bali doen."