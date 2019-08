Brandweer haalt zwaargewonde man uit gebouw bij brand in Hilversum

HILVERSUM - Bij een brand in een woning boven een bedrijfspand in Hilversum is een man zwaargewond geraakt. De brandweer heeft het slachtoffer uit het gebouw gehaald en gereanimeerd. Het slachtoffer is er slecht aan toe, meldt de brandweer.

Het vuur brak rond 15.15 uur uit aan de Beresteinseweg. Meerdere omwonenden zagen zwarte rookwolken uit het pand komen.

Omdat er mogelijk nog iemand in het bedrijf zou zijn, werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. Niet veel later werd het slachtoffer, volgens getuigen een jongeman, gevonden.

Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.

De brand is onder controle. Over de oorzaak is nog niks bekend.