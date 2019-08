Geen bomenkap in Opmeer voordat bezwaar wethouder is behandeld

OPMEER - Er worden geen bomen gekapt bij de A.C. de Graafweg, totdat het bezwaar van wethouder Bram Beemster is behandeld. Zo blijkt uit antwoorden op vragen die Provinciale Statenlid Christa Kuiper stelde over het plan van de herinrichting.

Op de vraag of er, totdat de uitslag van het bezwaar bekend is, al onomkeerbare zaken worden ondernomen - lees: de kap van bomen - is het antwoord van de provincie dat dit niet gaat gebeuren.

Geen voortijdige bomenkap

Christa Kuiper, lid van de Provinciale Staten, stelde deze vraag op 11 juli aan haar collega's. "We vonden het belangrijk om te weten of er, terwijl het bezwaar van wethouder Beemster loopt, al tussentijdse stappen worden gezet voor de herinrichting van de weg", vertelt Kuiper aan NH Nieuws. "En dat er niet iets wordt gedaan wat niet meer valt terug te draaien, mocht de beslissing een bepaalde kant opgaan."

Uit de beantwoording van de vragen blijkt ook dat het bezwaar geen invloed heeft op de planning. "Ook dat is nu helder", zegt Kuiper. Daarnaast staat er een overleg gepland met Beemster op 4 september, om het onderwerp te bespreken. In november start de aanbestedingsprocedure voor de aannemer van de werkzaamheden.

Verder is het nog onduidelijk wat er precies met de plannen voor de A.C. de Graafweg gaat gebeuren en in hoeverre deze mogelijk worden aangepast. Dit is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State op het bezwaar van wethouder Beemster. Het bezwaar is in april ingediend en het proces mag zes maanden duren.