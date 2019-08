Haarlemse danseres van Het Nationale Ballet neemt afscheid

HAARLEM - Igone de Jongh, eerste soliste van Het Nationale Ballet, neemt na 24 jaar afscheid van het gezelschap. De Jongh (39) vertrekt na een carrière die ze er in 1996 begon in de laagste rang als aspirant, en waar ze in 2003 promoveerde tot de hoogste rang van eerste soliste.

Ze heeft vrijwel alle hoofdrollen in het klassieke repertoire op haar naam staan en is de muze van choreograaf Hans van Manen. "Ik vertrek in mijn 24e jaar bij Het Nationale Ballet, het mooiste gezelschap van de wereld. Het voelt vreemd, maar tegelijkertijd ook goed om te vertrekken op het hoogtepunt. Ik vind het fijn om straks als zelfstandig danseres onafhankelijk invulling te geven aan de laatste jaren van mijn carrière", laat De Jongh weten.

Charisma

Directeur Ted Brandsen van het gezelschap noemt haar "in ons land verreweg de bekendste ballerina van haar generatie". En: "Haar charisma, warme persoonlijkheid en uitstraling op het toneel hebben haar tot een absolute publiekslieveling gemaakt. Ook is ze een groot voorbeeld en inspiratiebron voor generaties jonge Nederlandse meisjes én jongens die balletdanser willen worden of zijn geworden."