Kledingwinkel in Hoorn ontruimd na onwelwording medewerker

HOORN - De WE Fashion in Hoorn is vanmiddag ontruimd nadat een medewerker onwel werd in het kantoorgedeelte van het pand. De winkel blijft de rest van de dag dicht, zo vertelt een personeelslid aan NH Nieuws.

Nadat de medewerker niet lekker werd, heeft de brandweer het pand onderzocht en metingen verricht. Daar werd niks vreemds aangetroffen, volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "We weten dus niet wat de oorzaak van de onwelwording is geweest."

Winkel dicht

De medewerker is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Uit voorzorg heeft het personeel van de WE besloten om de rest van de dag dicht te blijven.