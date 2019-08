Alkmaarse docent ontslagen om 'afplakken' van pratende leerlingen

ALKMAAR - Een docent van een Alkmaarse middelbare school is terecht ontslagen nadat hij de monden van leerlingen dicht plakte met plakband toen zij niet stopten met kletsen. Dat heeft een rechter vandaag bepaald.

Dat meldt RTL Nieuws. De man plakte tape over de monden van twee leerlingen die niet stopten met praten toen hij ze had gevraagd stil te zijn. Daarnaast heeft de man de stekker van een printapparaat doorgesneden toen twee leerlingen niet naar zijn instructies luisterden. Eén van die leerlingen raakte hierbij gewond.

De man werkte sinds 2002 bij de middelbare school, maar zijn functioneren zou steeds minder goed worden. Dit kwam naar voren in gesprekken. In 2014 zouden er naast zijn functioneren ook vraagtekens gezet zijn bij zijn pedagogische vaardigheden.

Herplaatst

Na het incident waarbij hij plakband over de monden van twee leerlingen plakte is de man overgeplaatst naar een andere school, waar hij ook een andere functie kreeg. Hier gebeurde vervolgens het incident met de printer.

Op zijn nieuwe school werd hem gevraagd mee te werken aan een beoordeling over zijn geschiktheid als docent, wat hij weigerde. Daarop is hij ontslagen. De docent heeft dit aangevochten bij de rechter omdat hij in zijn ogen onterecht was ontslagen en recht had op een hogere ontslagvergoeding.

Terecht

De man heeft vorig jaar te horen gekregen dat zijn ontslag terecht was en dat hij dus geen recht had op aanvullende compensatie, maar ging tegen deze uitspraak in hoger beroep. Uit de uitspraak daarvan, die gisteren openbaar werd, komt naar voren dat ook de Centrale Raad van Beroep vorige week oordeelde dat de man terecht is ontslagen en geen extra vergoeding ontvangt.