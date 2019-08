Veel schade na ongeluk met lesauto in Kortenhoef

KORTENHOEF - Een leerling in een lesauto op de Kortenhoefsedijk zal zich rot geschrokken zijn. De instructeur en leerling kwamen in botsing met een andere auto. Op foto's is de schade goed te zien.

Bij de kruising met de N201 werd de lesauto geraakt door een andere auto. De schade is groot.

De inzittenden van beide auto's kwamen met de schrik vrij. Wel werden ze voor de zekerheid nagekeken in een ambulance. De auto's moeten worden geborgen.