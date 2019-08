Drie vrienden klaar met verbouwing: restaurant Vliegveld Hilversum morgen eindelijk open

HILVERSUM - Drie horecavrienden hebben de handen ineengeslagen en na maanden van hard werken openen zij morgen de deuren. Bij restaurant Vliegveld Hilversum kun je dan weer terecht voor koffie of een biertje mét uitzicht op de vliegtuigjes.

"We dachten dat een likje verf genoeg was," vertelt Rutger Ides. "Maar uiteindelijk hebben we de hele boel grondig verbouwd." Drie horecavrienden gaan het restaurant nieuw leven inblazen. Naast Rutgers broer Arthur doet ook Martin Seldenrijk mee, alle drie komen ze uit Loosdrecht.

"Ik ben supertrots op het eindresultaat," zegt Martin. De zaak staan nu nog vol met bouwmaterialen en gereedschap. "We moeten nog even hard aan de bak om alles af te hebben voor zondag." Dan komt burgemeester Pieter Broertjes het restaurant openen.

Zweefvliegen

"Het wordt een feestje. Er komen springkussens en wij serveren de hapjes gratis," zegt Rutger. Hij heeft een passie voor vliegen. "Ik heb vroeger aan zweefvliegen gedaan, dus het is geweldig om nu op een terras te bedienen dat aan het vliegveld grenst."

Het restaurant is zeven dagen per week geopend, van 10.00 tot 22.00 uur. "Lunch, borrel, diner en feesten en partijen zijn mogelijk bij ons," vertelt Martin. "We zijn zelfs een trouwlocatie," vult Rutger aan. "Na het jawoord kun je hier - letterlijk - tot grote hoogte stijgen, haha."