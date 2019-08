Laatste hete dag: veel smog en kans op pittige onweersbuien

NOORD-HOLLAND - Zonaanbidders kunnen vandaag nog even genieten van hoge temperaturen, maar daar komt snel verandering in. Vanavond worden opnieuw onweersbuien verwacht die een einde maken aan de warmte in de provincie. Ook wordt er vandaag nog gewaarschuwd voor een slechte luchtkwaliteit.

Rond het middaguur komen er waarschijnlijk al enkele onweersbuien, maar vanavond zullen de meeste onweersbuien over de provincie trekken. Volgens NH-weerman Jan Visser kunnen de onweersbuien plaatselijk pittig zijn met windstoten en hagel.

Het onweer maakt ook een einde aan de warmte, want morgen koelt het af naar gemiddeld 22 graden. Overdag blijft het droog met hier en daar wat stapelwolken, maar de hitte is dan verdreven. Vandaag is het met gemiddeld 26 graden nog wel behoorlijk warm.

Smog

Door het warme weer geldt op dit moment nog wel code geel. Het RIVM waarschuwt dat de luchtkwaliteit slecht kan zijn als gevolg van smog door ozon. Op de website van Luchtmeetnet is te zien dat op verschillende plaatsen in Noord-Holland de luchtkwaliteit 'onvoldoende' is. In Velsen is de kwaliteit zelfs 'slecht'.

Smog ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen, zoals stikstofoxiden. Deze worden door zonlicht omgezet in ozon. Smog door ozon kan leiden tot klachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en een slechtere longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Het gezondheidsinstituut adviseert zware lichamelijke inspanningen vandaag te beperken.

Morgen verbetering

Door de westelijke wind zullen de ozonconcentraties vanaf morgen lager zijn. Naar verwachting wordt de luchtkwaliteit iets beter, maar nog wel "onvoldoende". Vanaf vrijdag zal de luchtkwaliteit verder verbeteren. Afgelopen dagen was de kwaliteit van de lucht ook al slecht als gevolg van zomersmog.

Smog in de provincie Noord-Holland: