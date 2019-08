Achtervolgde automobilist reed met 200 kilometer per uur over vluchtstrook

AMSTERDAM - De automobilist die gisteravond werd achtervolgd door de politie op de A2, reed even daarvoor met 200 kilometer per uur over de vluchtstrook van de A9.

Agenten van de Landelijke Eenheid werden ter hoogte van de A9 en de A1, nabij Abcoude, door de auto over de vluchtstrook op hoge snelheid gepasseerd. Toen zij het kenteken controleerden, rolden daar meerdere overtredingen uit het systeem, waaronder asociaal rijgedrag.

Daarop werd de achtervolging op de auto ingezet. Volgens de politie werd de situatie dermate gevaarlijk, dat besloten werd om de achtervolging 'ruime tijd van te voren' te staken. Enige tijd later zagen zij in de verte een ongeluk gebeuren, waarbij naar later bleek de bewuste auto was betrokken.

Veel schade

Bij het ongeluk waren meerdere auto's betrokken. Meerdere mensen raakten lichtgewond, maar zij konden allemaal ter plekke worden behandeld. De schade aan de betrokken voertuigen is volgens de politie aanzienlijk. Vanwege het onderzoek werd de A2 richting Utrecht enige tijd afgesloten.

De bestuurder is aangehouden en zit vast. Er is een bloedtest afgenomen om te controleren op verdovende middelen en hij wordt verhoord.