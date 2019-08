Ron (59) bleek toch niet dood te gaan, maar wordt vrijdag wel dakloos

AMSTERDAM - Te horen krijgen dat je nog maar een paar maanden te leven hebt - en er dan achter komen dat dat eigenlijk niet klopt. Het overkwam de 59-jarige Ron Brand. Artsen van het OLVG Oost in Amsterdam zeiden dat hij terminaal was, maar eenmaal in het hospice, knapte hij weer wat op. Hij werd opnieuw onderzocht en bleek tóch niet terminaal. Afgezien van blijdschap is er ook ontgoocheling. Zeker nu de Amsterdammer ook nog eens op straat dreigt te belanden. Tegenover AT5 doet hij zijn verhaal.

Het ging begin dit jaar niet goed met Brand. Een onverwerkte echtscheiding en overmatig drankgebruik eisten zijn tol. Hij werd met ernstig nier- en leverfalen opgenomen in het OLVG in Amsterdam-Oost. Na zeven weken ziekenhuis zonder noemenswaardige verbetering zag de behandelend arts het somber in. In het bijzijn van zijn dochter en ex-vrouw kreeg hij te horen dat hij waarschijnlijk nog maar drie maanden te leven had.

Alles opzeggen

Brand: "Dan ga je dus je familie, je vrienden, je collega's vertellen dat je doodgaat over een paar maanden. En als je doodgaat, ga je niet je woning aanhouden, want dat is water naar de zee dragen vind ik. Dus we hebben de woningbouwvereniging opgezegd, de inboedel hebben we laten weghalen door de kringloopwinkel. Ik ben er niet bij geweest want ik lag hier aan de infusen."

Brand werd voor zijn laatste maanden namelijk doorverwezen naar het Leo Polak-hospice in Osdorp. Aanvankelijk tapte een arts nog twee keer in de week via een drain vijf liter vocht bij hem af. Maar na verloop van tijd was dat niet meer nodig. Sterker nog, na drie maanden was de Amsterdammer nog steeds niet overleden en knapte zelfs op.

Herstel

Na buikklachten kwam hij opnieuw in het OLVG terecht voor onderzoek. Brand: "En op 8 augsustus kwam de zaalarts van de maag-, darm- en leverafdaling naar me toe: "Meneer Brand, er is iets misgegaan.""

Zijn nieren werkten weer en zijn lever - weliswaar beschadigd - kon ook nog wel even mee. De levensverwachting werd ineens opgeschroefd naar twee jaar, blijkt uit het medisch dossier van meneer Brand dat AT5 heeft ingezien.

Brand: "Nou ben ik langzamerhand mijn vrienden aan het inlichten dat het dubbeltje is gekeerd. Ik heb mijn kleinzoon geboren mogen zien worden. Mijn grootste wens was, mijn dochter was in verwachting, dat ik die geboorte mocht meemaken, maar Noah is ondertussen drie maanden. Ik heb al gezegd: als je niet gaat roken, betaal ik je rijbewijs later!"

Op straat

Maar na de opluchting is daar de keiharde realiteit. De Amsterdammer heeft geen huis meer en moet vrijdag vertrekken uit het hospice. Intrekken bij zijn klein behuisde dochter met baby is geen optie, hetzelfde geldt voor het opnieuw intrekken bij zijn ex.

Maatschappelijk werk adviseerde hem om aan te kloppen bij de daklozenopvang van HVO/Querido. Een hard gelag voor de nog immer kwetsbare Brand: "Als het moet dan moet het maar dan mag je vijftien dagen bij het HVO slapen en dan zetten ze je weer onder die brug bij de A10 ofzo? Of tenminste, daar loop je dan naartoe, is vlakbij dan denk ik. Maar dat kan toch niet dat ik gewoon op straat wordt gezet.."

"Ik ben nog steeds aan het verwerken"

Vrijdag nadert snel en dus heeft zijn huisarts al een brief geschreven aan de gemeente om aandacht te vragen voor 'de schrijnende situatie' van zijn patiënt. OLVG Oost wil om privacyredenen niet reageren op de kwestie. Cliëntenbelang Amsterdam probeert meneer Brand ook juridisch te ondersteunen.

"Ik ben een vrij nuchter persoon", verzucht Brand, "maar ik heb ook een beetje problemen met mijn gevoelens en emoties te tonen, want ik ben nog steeds bezig dit allemaal een beetje te verwerken. Wat ís dit allemaal, weet je.."