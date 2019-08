Justin (23) uit Muiderberg overleden: dit was zijn laatste wens

MUIDERBERG - De 23-jarige Justin uit Muiderberg is overleden. Hij kwam de afgelopen weken veel in het nieuws, toen vrienden en familie probeerden zijn laatste wensen te vervullen.

Justin had een ongeneeslijke hersentumor en wist sinds kort dat hij niet lang meer te leven had. Hij ging naar de huisarts met evenwichtsklachten, waar al snel bleek dat het er niet goed uit zag.

In het weekend van 13 juli werd Justin door vrienden verrast met een mega-vuurwerkshow voor zijn 23e verjaardag. Dat vuurwerkspektakel ging overigens niet onopgemerkt voorbij: de politie kreeg maar liefst twaalf meldingen in de korte tijd dat de groep vuurwerk afstak op het strand.

Laatste wens

Later vertelde hij bij het NH Radio-programma 'June tot 12' over zijn laatste wens. Hij wilde nog heel graag naar de wedstrijd Ajax-PSV. Dat lukte: hij mocht zelfs zitten in de Koninklijke Loge. Als klap op de vuurpijl kreeg hij ook nog eens een meet-and-greet met twee spelers en een gesigneerd shirt van zijn lievelingsspeler Neres.

Bekijk hieronder hoe Justin live op NH Radio werd verrast met kaarten voor de wedstrijd



"Hierna is het mooi geweest", vertelde hij. "Dan hebben we alles gedaan en hoeft het voor mij allemaal niet meer. Dit gun je namelijk niemand, want dit is het zwaarste wat er is."

Foto van Justin na de wedstrijd Ajax - PSV