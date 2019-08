Agent die lichaam vermiste zwemmer Medemblik vond: "Tranen sprongen in mijn ogen"

MEDEMBLIK - Een Hoornse politieagent heeft gisteren het levenloze lichaam van een 23-jarige Pool uit het water van het IJsselmeer bij Medemblik getild. Hij schrijft over het moment in een emotionele post op Facebook.

Hoofdagent Diederik schrijft dat hij gisteren aan het werk was met een collega toen hij een melding kreeg dat er iemand werd vermist op het strand bij Medemblik. Het ging om een Poolse man die met zijn vrienden aan het zwemmen was. Ze hadden hem al een uur niet meer in het water of de omgeving van het strand gezien.

Zoekactie

De politie startte direct een grote zoekactie, waarbij ook de reddingsbrigade en een traumahelikopter betrokken waren. Kort daarna kwam ook een duikteam van de brandweer ter plaatse. Samen met medewerkers van de reddingsbrigade vormden ze hand in hand een lijn in het water. Al snel werd de Poolse man gevonden. "Ik zag dat ze een arm naar boven trokken het water uit", schrijft de hoofdagent.

Diederik rende het water in. Hoewel hij wist dat de man al anderhalf uur in het water had gelegen, gingen ze toch met man en macht aan het werk. "Samen met een groep mensen die hem vonden, tilden we het levenloze lichaam van de jongen het strand op. Hij hing met zijn gezicht naar beneden. Zijn vel voelde koud aan. Ik had hem vast rondom een schouder en ik voelde tijdens het rennen naar het strandje met mijn vingers of zijn luchtweg vrij was."

Nachtmerrie

Toen nam het ambulancepersoneel en traumateam het van hem over. Hoewel Diederik wilde assisteren bij de reanimatie, lag er een andere heftige taak op hem te wachten. "Ik keek op en zag op een paar meter afstand de vrienden van het slachtoffer huilend op hun knieën zitten. Hun nachtmerrie was werkelijkheid geworden, hun beste vriend was verdronken. Ik pakte ze stevig vast en liet ze huilen. Het raakte me en tranen sprongen ook in mijn ogen."

Het duurde niet lang voordat duidelijk werd dat ze niets meer voor de drenkeling konden betekenen. "Ik sprak de vriend aan die ons gebeld had en bracht hem het slechte nieuws zodat hij het in het Pools aan zijn vrienden kon vertellen. Ze huilden allemaal. Ik ben ze allemaal afgelopen en kon alleen maar sorry zeggen."

Ouders

Voor de vrienden is slachtofferhulp geregeld op het politiebureau. De politie heeft ze aan het eind van de avond naar huis gebracht en inmiddels zijn ook de ouders van de drenkeling ingelicht. "Morgen horen ze meer van ons en daarna komen ze naar Nederland toe om hun overleden zoon op te halen."

Samen met collega's heeft Diederik gisteren nagepraat over het incident en of er nog verbeterpunten waren. "We concludeerden met elkaar dat we het goed gedaan hadden. Met een goed gevoel over onze actie, ging ik toch met een verslagen en verdrietig gevoel naar huis. Soms is het gewoon zo. Ondanks dat alles goed ging, konden we niets veranderen aan het resultaat."