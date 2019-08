Bestelbus vliegt in brand terwijl eigenaar voertuig probeert te starten

WORMER - Een bestelbus is vanochtend in brand gevlogen aan de Zandweg in Wormer toen de bestuurder het voertuig wilde starten.

De oorzaak van de brand is vermoedelijk een technisch mankement. Toen de eigenaar het busje voor de derde keer probeerde te starten, begon de motor te roken. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat het busje volledig uitbrandde.

Voor zover bekend is de bestuurder van de bestelbus niet gewond geraakt.