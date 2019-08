Winkelmedewerker herkent mannen van eerdere diefstal: drie mannen aangehouden

SCHAGEN - Een oplettende winkelmedewerker heeft er gisteren voor gezorgd dat drie dieven konden worden opgepakt in Schagen.

De drie mannen kwamen gistermiddag ijzerhandel Groenhart op bedrijventerrein De Witter Paal binnenlopen. Een medewerker herkende ze gelijk; eerder die ochtend hadden de mannen ook iets gestolen bij een ander filiaal van de ijzerhandel. Het Alkmaarse personeel ontdekte de diefstal en had foto's van de verdachten doorgestuurd naar al hun filialen, schrijft de politie op Facebook.

Op het moment dat het winkelpersoneel de politie inschakelde, liepen de mannen net de winkel uit. Door een goed doorgegeven signalement kon de eerste verdachte even verderop al worden aangehouden. De andere twee mannen gingen er echter vandoor. Na een achtervolging door een aantal straten in de woonwijk Hoep, konden ze uiteindelijk op de Zuiderkaag aangehouden worden.

De verdachten zijn meegenomen naar het bureau. Of ze ook spullen hebben gestolen uit het filiaal in Schagen, is niet duidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar.