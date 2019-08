Politie-achtervolging mondt uit in groot ongeluk op A2: meerdere gewonden

AMSTERDAM - Een politie-achtervolging vanuit Amsterdam is vanavond uitgemond in een groot ongeluk op A2. Bij het ongeluk, waarbij ook de vluchtende automobilist betrokken was, zijn meerdere mensen gewond geraakt.

Dat meldt de politie Utrecht op Twitter. De vluchtende automobilist wist te ontkomen aan de Amsterdamse politie, maar kwam even later ter hoogte van Abcoude 'door een ongeval tot stilstand'. Of de achtervolgde verdachte het ongeluk heeft veroorzaakt, is niet bekend. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden, meldt AT5.

Vanwege het ongeluk is de A2 vanaf Holendrecht afgesloten. Dat blijft in ieder geval de komende uren zo, meldt Rijkswaterstaat. Verkeer richting Utrecht staat muurvast, maar wordt terug- en omgeleid.