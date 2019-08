A2 weer open na 'ongeorganiseerde chaos' door ongeluk na politie-achtervolging

AMSTERDAM - De A2 vanaf Amsterdam richting Utrecht is weer vrijgegeven. De weg was afgesloten nadat een automobilist tijdens een achtervolging bij Abcoube aan de politie probeerde te ontkomen. Niet veel later kwam hij tot stilstand door een ongeval.

Meerdere voertuigen raakten betrokken bij het ongeval. Ook is een aantal personen gewond geraakt. De verdachte is aangehouden, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is en of hij het ongeval heeft veroorzaakt.

Het verkeer op de A2 werd tijdelijk omgeleid. Rijkswaterstaat had de snelweg vanaf Holendrecht urenlang afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. Rijkswaterstaat sprak van een 'ongeorganiseerde chaos'.