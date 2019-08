Hete dag afgesloten met fikse hagel- en onweersbuien

NOORD-HOLLAND - Fikse hagel- en onweersbuien trokken vanavond over delen van de provincie. Hagelstenen tot wel een centimeter groot kwamen uit de - even daarvoor nog strakblauwe - lucht.

Veel mensen werden verrast door de buien, zo valt op Twitter te lezen. "Zo zit je buiten, en zo hagelt het", schrijft iemand. "Net thuis van het strand en hoor allemaal regen, wind en hagel", schrijft een ander.

Ook morgen verwacht het KNMI in de middag en avond plaatselijk zware buien. De dag begint nog met tropische hitte, die in de avond en in de nacht naar donderdag wordt verdreven. Vanwege de verwachte weersituatie is code geel van kracht. Ook het nationaal hitteplan van het RIVM is morgen nog actief.