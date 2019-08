Ierse timmerman spoorloos sinds bezoek aan pub in Amsterdam

AMSTERDAM - De Ier Aiden Joseph Bourke wordt sinds begin deze maand vermist. Hij kwam op 29 juli naar Nederland, om hier een dag later aan zijn baan als timmerman te beginnen, maar verdween na 2 augustus van de radar.

Bourke verbleef in het Ibis-hotel in Badhoevedorp, maar werd op 2 augustus nog gezien in een Ierse pub in Amsterdam. Hij droeg toen een wit T-shirt met vier afbeeldingen van Che Guevara, een spijkerbroek en bruine schoenen.

Aiden is 44 jaar oud, heeft donker haar en is kalend. Wie hem heeft gezien, of meer informatie heeft over zijn verblijfplaats, wordt gevraagd die informatie te delen met de politie.