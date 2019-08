Geredde drenkeling Medemblik overleden

MEDEMBLIK - De drenkeling naar wie vanavond enige tijd gezocht werd in het IJsselmeer bij Medemblik is overleden.

Dat melden de politie en de Veiligheidsregio. Eerder op de avond werd nabij het strandje De Vooroever een grote zoekactie op touw gezet. Behalve politie en brandweer waren daar ook de KNRM en de Reddingsbrigade bij betrokken.





Na ongeveer een half uur zoeken werd het slachtoffer aangetroffen, uit het water gehaald en overgedragen aan ambulancepersoneel. Zij konden niets meer voor de man betekenen. De politie onderzoekt de doodsoorzaak, en probeert zijn identiteit te achterhalen om nabestaanden in te lichten.

Wat zich exact heeft afgespeeld, is niet bekend. Volgens de KNRM was het slachtoffer op het strandje bij de Vooroever het water ingegaan. Toen hij niet terugkeerde zou hij door vrienden als vermist zijn opgegeven.

Veel getuigen zoekactie

Of het slachtoffer nog leefde toen hij uit het water werd gehaald, is niet bekend. Op foto's is te zien dat veel mensen getuige zijn geweest van de inzet van de hulpdiensten.