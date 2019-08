Ed Roemer (102) ziet wens op zeesluis in vervulling gaan: "En dat op mijn leeftijd"

IJMUIDEN - Een bijzondere dag voor de 102-jarige Ed Roemer uit Velsen-Noord. Vandaag ging een langgekoesterde wens van hem in vervulling: een bezoek aan de bouwplaats van de grootste zeesluis ter wereld. "Dat ik dit nog mag meemaken op mijn leeftijd."

Bij wijze van hoge uitzondering werd door OpenIJ en Rijkswaterstaat gehoor gegeven aan de wens van Roemer om de bouwlocatie te bezoeken. De plek is speciaal voor hem omdat hij als 'kleine jongen' al speelde op het terrein dat nu doorgaat als de Noordersluis.

Zichtbaar geroerd kijkt hij ook vandaag tijdens een persoonlijke excursie zijn ogen uit. "Dit is fantastisch", zegt hij lachend tegen NH Nieuws. "Onvoorstelbaar wat hier allemaal gebeurt. En extra bijzonder en dankbaar dat ik dit vandaag heb ik kunnen zien."

Omgevingsmanager van OpenIJ Astrid Bolle vindt het een eer om Roemer te mogen rondleiden over het terrein. "Hij was erg enthousiast", vertelt ze. "En het was ook erg leuk om te zien dat wat hij heeft ervaren als kleine jongen op de Noordersluis, hij dat nu ook kon doen als oudere man bij de bouw van de nieuwe sluis", aldus Bolle.

Noodzaak

De oplevering is door tegenslag opgelopen naar 2022. Een uitgesproken wens van Roemer is om ook dat 'feestje' mee te mogen maken. "Ik ben genoodzaakt om weer een paar jaar langer te leven. We gaan het proberen", besloot hij.